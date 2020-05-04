Любимов побывал на смертельном пожаре в рязанской пятиэтажке

4 Май 2020 2020-05-04T09:46:10+03:00

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В ночь с 3 на 4 мая в Рязани загорелся пятиэтажный жилой дом по адресу улица Гагарина, 60/64. На место ЧП выезжал губернатор области Николай Любимов. Об этом глава региона сообщил на своей странице «Вконтакте».

«Сам выехал на место, чтобы оценить масштаб опасности для жителей. Пожар был локализован через сорок минут, а в 00.57 полностью ликвидирован. К несчастью, два человека погибли. В ходе тушения эвакуировали 15 жильцов дома», - написал губернатор.

При этом глава региона уточнил, что троих женщин госпитализировали. Одну пострадавшую отправили в травмпункт с резаной раной правой кисти, другую с инфарктом в кардиодиспансер, а третью с гипертонический кризом в ГКБ №5. Девять рязанцев получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 3 мая в 23 часа 58 минут. Огнем повреждена квартира на цокольном этаже. На пожар выезжали 7 пожарных автомобилей и 21 человек личного состава.

Фото: страница Николая Любимова в "ВКонтакте".

Фото: страница Николая Любимова в "ВКонтакте".

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ИСТОЧНИК KP.RU