Минздрав: В Рязани 48 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

3 Май 2020 2020-05-03T20:18:35+03:00

Минздрав: В Рязани 48 человек, больных коронавирусом, в тяжелом состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Рязани: всего в больницах города более 200 человек лечатся от инфекции

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По последним данным министерства здравоохранения, в Рязани 48 человек с диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии. Из них 16 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В целом по состоянию на 3 мая 16:00 в больницах Рязани находятся на лечении 236 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 13 детей. Состояние 188 человек врачи оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU