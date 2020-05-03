Финалист «Последнего героя» нашел избранницу в Рязани по лайку в соцсети

3 Май 2020 2020-05-03T21:06:35+03:00

Школьная учительница пустила к себе кавалера из популярного телешоу

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Финалист телевизионного шоу «Последний герой» Димитрий Павлюк рассказал, как нашел в Рязани спутницу жизни. В спецвыпуске на ТВ-3 «Побег из рая» Павлюк сообщил, что после шоу его личная жизнь начала налаживаться - 25-летний сельский дояр неожиданно нашел избранницу в социальной сети.

— Я решил проявить инициативу, увидев на своей публикации лайк от симпатичной девушки по имени Мария, — рассказывает Димитрий. — Она поддержала беседу, и после переписки я поехал к ней в Рязань.

Как отмечает 24СМИ, работающая школьной учительницей избранница согласилась пустить к себе не имеющего своего жилья кавалера из «Последнего героя».

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ИСТОЧНИК KP.RU