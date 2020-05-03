2020-05-03T16:08:37+03:00
Общество

Скончался прославленный рязанский тренер по боксу Александр Бриллиандов

В последние годы тренер проживал в Москве, но частенько посещал рязанские турниры в качестве почетного гостя
Яков РЫКОВ
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Скончался прославленный рязанский тренер по боксу Александр Бриллиандов.Скончался прославленный рязанский тренер по боксу Александр Бриллиандов.
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1 мая скончался человек, с которым ассоциируется целая эпоха рязанского бокса, заслуженный тренер Таджикской ССР и Российской СФСР Александр Петрович Бриллиандов. Об этом сообщает региональная федерация бокса.

Именно с начала его работы тренером в Рязани (с 1976 года), рязанцы вновь, после длительного перерыва вошли в число лидеров юношеской и молодежной сборной Всесоюзного спортивного общества «Спартак» (ЦС ДСО «Спартак») и стали успешно участвовать в финальных первенствах страны.

В 1990-е годы перед выходом на пенсию Александр Петрович работал тренером в ДЮСШ №5 Рязани (сейчас «СШОР ЦС»). В числе его успешных воспитанников в ДЮСШ №5 - мастер спорта России Николай Старостин (2003 года. Александра Петровича трудно назвать пенсионером в полном смысле этого слова: он активно участвовал в жизни областной Федерации бокса, консультировал спортсменов и тренеров, руководил судейской коллегией на турнирах разного ранга.

В последние годы наш прославленный тренер проживал в Москве, но частенько посещал рязанские турниры в качестве почетного гостя.

«Александр Петрович внес неоценимый вклад в развитие рязанского и советского бокса в целом. Воспитал и дал дорогу в жизнь огромному количеству детей. Царствие ему небесное и место покойное! Светлая память!» - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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