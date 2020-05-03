3 Май 2020 2020-05-03T15:33:31+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 3 мая 13.00: под наблюдением 2142 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

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Согласно последней информации от оперативной рабочей группы, по состоянию на 3 мая 13:00 в Рязани и области зарегистрировано 1076 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находится 61 положительный тест. Кроме того, 86 человек выздоровели, 56 из них находились на стационарном лечении и уже выписаны.

В целом на 3 мая 13:00 известно о 5494 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 2142 человек. Прошли обследование 3352 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU