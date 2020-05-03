2020-05-03T12:26:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 97

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по возрасту заболевших
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 97.Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 97.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по возрасту заболевших. Напомним, что в регионе с подтвержденным (1076) и условно подтвержденным (61) диагнозом COVID-19 числятся 1021 человек.

Наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе от 18 до 45 лет – 435 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом возросло до 97.

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Полная статистика по по последним данным опергруппы:

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 435 человек;

- от 46 до 64 лет – 385 человек;

- от 65 до 80 лет – 131 человек;

- старше 80 лет – 28 человек;

- дети – 97 человек (двое по 9 месяцев; десятеро по 1 году; четверо по 2 года; четверо по 3; трое по 4; четверо по 5; трое по 6; десятеро по 8; семеро по 9; четверо по 10; семеро по 11; семеро по 12; шестеро по 13; восьмеро по 14; семеро по 15; четверо по 16; семеро по 17 лет).

Всего 1076.

С условно подтвержденными диагнозами:

- от 18 до 45 лет – 29 человек;

- от 46 до 64 лет – 20 человек;

- от 65 до 80 лет – 6 человек;

- старше 80 лет – 2 человека;

- дети – 4 человека (8 месяцев; 12; двое по 17 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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