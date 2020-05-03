Коронавирус в Рязани: еще 55 человек заразились смертельным вирусом

3 Май 2020 2020-05-03T11:12:25+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани на сегодня: еще 55 человек заразились смертельным вирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Число зараженных и условно зараженных COVID-19 в регионе достигло 1137

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3 мая в Рязани и Рязанской области выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом рапортует оперативная группа регионального правительства.

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 1076 человек. Еще 61 положительный тест находится на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1137 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - заявили чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU