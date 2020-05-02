В Рязани выписали двух пациентов после коронавирусной инфекции

2 Май 2020 2020-05-02T21:37:42+03:00

С начала пандемии переболели 73 человека. В медучреждениях находятся 236 пациентов с COVID-19

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2 мая из больниц Рязани выписали двух пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. По данным опергруппы при областном правительстве, с начала пандемии в регионе от COVID-19 излечились 73 человека.

Из общего количества тех, кто выздоровел, 56 находились в госпитале. Остальные переболели в легкой форме, оставаясь на домашнем карантине, но под контролем врачей.

В медицинских учреждениях по состоянию на вечер 2 мая остаются 236 пациентов с коронавирусом. У 82 из них состояние удовлетворительное, у 140 – средней степени тяжести. 14 человек (+2 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, притом шестеро (в возрасте от 58 до 83 лет) подключены к аппаратам ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU