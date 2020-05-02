2020-05-02T17:43:44+03:00
Общество

На 3 мая в Рязанской области прогнозируют грозу

В большинстве районов небольшой дождь. Потепление продолжится, и, конечно, особенно заметно это днем
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на воскресенье, 3 мая. В этот день в Спасском, Пронском, Михайловском, Захаровском, Рыбновском, Клепиковском и Рязанском районах возможна гроза. Придет она вместе с небольшим дождем (до 3 мм). Осадки могут выпасть на большей части региона, но на востоке и в Касимове их не ожидают.

Потепление продолжится. Оно обусловлено распространением воздушной массы с юга. При этом обращает на себя внимание перепад температур: +3…+8 ночью и +18…+23 в светлое время суток.

Ветер юго-восточный, при порывах до 15 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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