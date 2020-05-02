2020-05-02T15:40:55+03:00
Происшествия

Под Рязанью легковушка после обгона вылетела с дороги и снесла столб

Это случилось в Рыбновском районе. Водителя госпитализировали в ОКБ
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ДТП случилось в Рыбновском районе 2 мая.ДТП случилось в Рыбновском районе 2 мая.
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2 мая в Рыбновском районе житель Рязани на Kia Spectra вылетел с дороги и снес столб. Авария случилась в 7.35 на 3 километре дороги Рыбное-Перекаль, сообщили «Комсомолке» в областной Госавтоинспекции.

От удара опора ЛЭП рухнула.

От удара опора ЛЭП рухнула.

За рулем автомобиля был 38-летний мужчина. По предварительной информации, он не справился с управлением после совершения обгона, из-за чего и угодил в правый по ходу движения кювет. Столкновение со столбом было такой силы, что бетонная опора рухнула на землю, ЛЭП оборвалась, а машина превратилась в груду металла.

Водителя госпитализировали в ОКБ.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением после обгона.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением после обгона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Под Рязанью легковушка после обгона вылетела с дороги и снесла столб
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