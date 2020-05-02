Коронавирус в Рязанской области: в каких населенных пунктах 2 мая выявили зараженных

2 Май 2020 2020-05-02T13:52:24+03:00

Львиная доля приходится на Рязань. Также на карте COVID-19 появились три новых точки

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В Рязанской области 2 мая подтвержденных и условно (по результатам первичного тестирования) подтвержденных случаев коронавируса выявили 1076. Это на 55 больше, чем днем ранее, причем львиная доля (+43 зараженных) приходится на Рязань.

По последним на 12.30 данным о географии распространения заболевания, на карте COVID-19 появились еще три населенных пункта: Дубровичи, Ровное (оба – Рязанский район) и Заполье (Шиловский район). Там выявили первые случаи. В Михайлове тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными еще у трех человек, как и в Михайловском районе.

Полную статистику приводим ниже.

- Рязань - 600 случаев заражения (+43 по сравнению с 1 мая).

- Рязанский район – 92 (+3): Заокское – 30, Учхоз Стенькино – 12, Тюшево – 11, Дядьково – 4, Подвязье – 4, Рожок – 4, Абрютино – 3, Мурмино – 3, Высокое – 2 (+1), Заборье – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Поляны – 2, Алтухово – 1, Богданово – 1, Дмитриевка – 1, Дубровичи – 1 (+1), Варские – 1, Ровное – 1 (+1), Секиотово – 1, Ульяновка – 1, Ходынинские дворики-2 – 1, Шумашь – 1, Ялтуново – 1);

- Скопинский район – 39: Павелец – 14, Ильинка – 7, Побединка – 4, Горлово – 3, Клекотки – 2, Отрада – 2, Березняги – 1, Делехово – 1, Нагиши – 1, Новиково – 1, Петрушино – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1;

- Скопин – 22 (+1);

- Михайловский район – 25 (+3): Октябрьский – 7, Стрелецкие выселки – 5 (+1), Козловка – 2 (+1), Березово – 1, Виленка – 1, Грязное – 1 (+1), Иваньково – 1, Ижеславль – 1, Киндяково – 1, Красное – 1, Первомайский – 1, Печерники – 1, Покровское – 1, Фирюлевка– 1;

- г. Михайлов – 38 (+3);

- Пронский район – 2 (Б. Погореловка – 1, Маклаково – 1);

- Пронск – 6;

- Новомичуринск – 31;

- Рыбновский район – 22: Глебково – 4, Горяйново – 3, Высокое – 3, Новоселки – 2, Старолетово – 2, Житово – 1, Завод Ветзоотехника – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Костино – 1, Перекаль – 1, Пощупово – 1, Старое Батурино – 1;

- Рыбное – 18 (+1);

- Клепиковский район – 16: Аверкиево – 5, Криуша – 2, Тума – 2, Алексеево – 1, Егорово – 1, Кондаково – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Первушкино – 1, Хараблино – 1.

- Спас-Клепики – 2;

- Сараевский район – 16 (Красный Озерок – 7, Мордово – 2, Сысои – 2, Алексеевка – 1, Бычки - 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1);

- Сараи – 5;

- Сасовский район – 10: Сотницыно – 2, Раково – 2, Фроловское – 2, Алешино – 1, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Молодежный – 1;

- Сасово – 14;

- Касимовский район – 9: Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Щербатовка – 2, Малеево –1;

- Касимов – 13;

- Спасский район – 7: Павловка – 2, Сушки – 2, Брыкин Бор – 1, Ижевское – 1, Троица – 1;

- Спасск – 11;

- Шацкий район – 10: Казачья Слобода – 6, Высокое – 1, Лесное Конобеево – 1, Новочернеево – 1, Печины –1;

- Шацк – 9;

- Захаровский район – 9: Безлычное – 3, Смена – 3, Плахино – 1, Поливаново – 1, Пупкино – 1;

- Захарово – 1;

- Ряжский район – 5 (Петрово – 2, Шереметьево – 2, Дегтяное – 1);

- Ряжск – 9;

- Шиловский район – 6 (+1): Лесной – 4, Аделино – 1, Заполье – 1 (+1);

- Шилово – 7;

- Милославский район – 2: Бугровка – 1, Чернава – 1;

- Милославское – 4,

- Чучковский район – 3: Мелехово – 3;

- Чучково – 4;

- Путятинский район – 2: Глебово – 1, Строевское – 1;

- Александро-Невский район – 1: Боровок – 1;

- Александро-Невский – 1;

- Ермишь – 1;

- Кораблинский район – 1: Кипчаково – 1;

- г. Кораблино – 1;

- Сапожок – 1;

- Ухоловский район – 1: Поляки – 1.

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