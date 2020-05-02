Зараженных коронавирусом в Рязанской области стало больше 1000
Еще 98 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Рязанской области 2 мая. Официальное число заболевших теперь – 1021 человек. Об этом сообщили в областной опергруппе.
Еще 55 человек также сдали положительные тесты. Они изолированы, а их анализы находятся на дополнительной лабораторной проверке Роспотребнадзора.
Именно на 55 человек за минувшие сутки увеличилось совокупное количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU