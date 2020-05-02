Зараженных коронавирусом в Рязанской области стало больше 1000

2 Май 2020 2020-05-02T12:34:42+03:00

2 мая официальное число заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области превысило психологическую отметку в 1000 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости о коронавирусе в Рязанской области: подтверждены еще 98 случаев COVID-19

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Еще 98 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Рязанской области 2 мая. Официальное число заболевших теперь – 1021 человек. Об этом сообщили в областной опергруппе.

Еще 55 человек также сдали положительные тесты. Они изолированы, а их анализы находятся на дополнительной лабораторной проверке Роспотребнадзора.

Именно на 55 человек за минувшие сутки увеличилось совокупное количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU