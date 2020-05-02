За 1 мая ГИБДД штрафовала рязанцев за нарушение самоизоляции 20 раз

2 Май 2020 2020-05-02T11:45:09+03:00

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1 мая сотрудники ГИБДД по Рязанской области, проводя рейды по пресечению нарушений ПДД, заодно наложили 20 штрафов за нарушение самоизоляции. Людей, если они попадались не в первый раз, привлекали к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

«Во время майских праздников интенсивность проведения профилактических мероприятий будет усиливаться», - пообещали в полиции.

Пресс-служба регионального УМВД также добавила, что особое внимание уделяется зонам отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU