За 1 мая ГИБДД штрафовала рязанцев за нарушение самоизоляции 20 раз
Полиция пообещала усилить рейды и особое внимание уделить зонам отдыха
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1 мая сотрудники ГИБДД по Рязанской области, проводя рейды по пресечению нарушений ПДД, заодно наложили 20 штрафов за нарушение самоизоляции. Людей, если они попадались не в первый раз, привлекали к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
«Во время майских праздников интенсивность проведения профилактических мероприятий будет усиливаться», - пообещали в полиции.
Пресс-служба регионального УМВД также добавила, что особое внимание уделяется зонам отдыха.
ИСТОЧНИК KP.RU