В Рязани мусоровоз опрокинулся на бок и повредил припаркованные машины

2 Май 2020 2020-05-02T12:25:48+03:00

На одну из легковушек КАМАЗ «прилег» кабиной. Случилось это на улице Чапаева

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Утром 2 мая на улице Чапаева в Рязани опрокинулся мусоровоз. Это случилось неподалеку от дома №18. Сама контейнерная площадка расположена напротив дома по адресу Маяковского, 47.

Очевидцы делятся фотографиями в одном из городских сообществ. КАМАЗ, приехавший к месту сбора ТБО, завалился на бок и повредил два припаркованных рядом с ней автомобиля – Renault Symbol и ВАЗ-2107. Последнему досталось особенно сильно.

Официальной информации о необычном ДТП пока не поступало.

Фото: vk.com/rzn_city (Дмитрий ПАНКРАТОВ)

ИСТОЧНИК KP.RU