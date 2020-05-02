В Рязани мусоровоз опрокинулся на бок и повредил припаркованные машины
На одну из легковушек КАМАЗ «прилег» кабиной. Случилось это на улице Чапаева
Фото: vk.com/rzn_city (Егор ГЛАЗКОВ)
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Утром 2 мая на улице Чапаева в Рязани опрокинулся мусоровоз. Это случилось неподалеку от дома №18. Сама контейнерная площадка расположена напротив дома по адресу Маяковского, 47.
Очевидцы делятся фотографиями в одном из городских сообществ. КАМАЗ, приехавший к месту сбора ТБО, завалился на бок и повредил два припаркованных рядом с ней автомобиля – Renault Symbol и ВАЗ-2107. Последнему досталось особенно сильно.
Официальной информации о необычном ДТП пока не поступало.
Фото: vk.com/rzn_city (Дмитрий ПАНКРАТОВ)
ИСТОЧНИК KP.RU