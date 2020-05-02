2020-05-02T12:25:48+03:00
Происшествия

В Рязани мусоровоз опрокинулся на бок и повредил припаркованные машины

На одну из легковушек КАМАЗ «прилег» кабиной. Случилось это на улице Чапаева
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Фото: vk.com/rzn_city (Егор ГЛАЗКОВ)Фото: vk.com/rzn_city (Егор ГЛАЗКОВ)
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Утром 2 мая на улице Чапаева в Рязани опрокинулся мусоровоз. Это случилось неподалеку от дома №18. Сама контейнерная площадка расположена напротив дома по адресу Маяковского, 47.

Очевидцы делятся фотографиями в одном из городских сообществ. КАМАЗ, приехавший к месту сбора ТБО, завалился на бок и повредил два припаркованных рядом с ней автомобиля – Renault Symbol и ВАЗ-2107. Последнему досталось особенно сильно.

Официальной информации о необычном ДТП пока не поступало.

Фото: vk.com/rzn_city (Дмитрий ПАНКРАТОВ)

Фото: vk.com/rzn_city (Дмитрий ПАНКРАТОВ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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