В Рязани в период пандемии коронавируса запустили велопрокат
Велосипеды призывают использовать только для вынужденных поездок
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С 1 мая в Рязани вновь заработал велошеринг. Об этом представители Lucky Bike сообщили в официальной группе проекта. Также они заявили, что сделали «поправку на режим самоизоляции» из-за пандемии коронавируса.
Велосипеды компания призывает использовать не как развлечение, а только для вынужденных поездок - в качестве альтернативы общественному транспорту.
Также в велошеринге заверили, что ежедневно будут проводить дезинфекцию велосипедов, но вместе с тем попросили соблюдать гигиену: надевать перчатки, пользоваться санитайзерами, чаще мыть руки.
ИСТОЧНИК KP.RU