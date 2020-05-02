2020-05-02T10:24:57+03:00
Общество

В Рязани в период пандемии коронавируса запустили велопрокат

Велосипеды призывают использовать только для вынужденных поездок
Антон КОНОВАЛОВ
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С 1 мая в Рязани вновь заработал велошеринг. Об этом представители Lucky Bike сообщили в официальной группе проекта. Также они заявили, что сделали «поправку на режим самоизоляции» из-за пандемии коронавируса.

Велосипеды компания призывает использовать не как развлечение, а только для вынужденных поездок - в качестве альтернативы общественному транспорту.

Также в велошеринге заверили, что ежедневно будут проводить дезинфекцию велосипедов, но вместе с тем попросили соблюдать гигиену: надевать перчатки, пользоваться санитайзерами, чаще мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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