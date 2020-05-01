1 Май 2020 2020-05-01T18:54:24+03:00

Акция действует до момента, когда кинотеатр снова начнет работать

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Объединенная сеть кинотеатров («КИНО ОККО», «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино») с нетерпением ждёт открытия кинотеатров и гостей в кинозалах!

Поэтому приобрести подарочную карту номиналом 1000 рублей, которую можно обменять на билеты, еду и напитки в кинотетре сети «Формула кино» (ТЦ «Виктория Плаза»), рязанцы теперь теперь могут со скидкой 30%. Акция действует до момента, когда кинотеатр снова начнет работать.

Чтобы приобрести подарочную карту, а также ознакомиться с правилами их использования и полными условиями акции, перейдите по ссылке - kinoteatr.ru.

На правах рекламы.

Рязанцы могут приобрести подарочную карту «Формулы кино» со скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU