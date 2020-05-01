Рязанцы могут приобрести подарочную карту «Формулы кино» со скидкой
Объединенная сеть кинотеатров («КИНО ОККО», «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино») с нетерпением ждёт открытия кинотеатров и гостей в кинозалах!
Поэтому приобрести подарочную карту номиналом 1000 рублей, которую можно обменять на билеты, еду и напитки в кинотетре сети «Формула кино» (ТЦ «Виктория Плаза»), рязанцы теперь теперь могут со скидкой 30%. Акция действует до момента, когда кинотеатр снова начнет работать.
Чтобы приобрести подарочную карту, а также ознакомиться с правилами их использования и полными условиями акции, перейдите по ссылке - kinoteatr.ru.
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Рязанцы могут приобрести подарочную карту «Формулы кино» со скидкой.
ИСТОЧНИК KP.RU