Режим самоизоляции: приостановлено действие школьных и студенческих проездных карт

1 Май 2020 2020-05-01T18:27:04+03:00

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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что в связи с продлением в регионе режима самоизоляции до 11 мая не будут приниматься для оплаты проезда в автобусах и троллейбусах школьные и студенческие транспортные карты.

При этом власти напоминают, что для оплаты проезда бесконтактным способом по-прежнему можно воспользоваться:

- транспортной картой или гаджетами УмКА «Городская»;

- банковской картой с возможностью бесконтактного платежа (Мир, Visa, Mastercard);

- смартфоном с поддержкой технологии NFC.

В городском транспорте действует акции «Экономьте на поездках с картой Visa». Проезд по бесконтактной карте Visa любого банка стоит 19 рублей, а не 23 рубля. По гаджетам УмКА «Городская» стоимость проезда составляет 21 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU