Коронавирус в Рязани: одна из лабораторий испытывала дефицит тест-систем на COVID-19

1 Май 2020 2020-05-01T17:30:57+03:00

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В пятницу, 1 мая, в региональных СМИ появилась информация о том, что одна из лабораторий, диагностирующих в Рязанской области COVID-19, не справляется с объемами работы.

«Комсомольская правда» попросила прокомментировать ситуацию представителей оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области.

Нам сообщили следующее:

- В Рязанской области действуют несколько лабораторий, выполняющих исследования тестов на COVID-19. Это лаборатория Роспотребназдова и две лаборатории, подведомственные региональному министерству здравоохранения (кожвендиспансер и консультативно-диагностический центр). Общая их мощность - до 700 тестов в сутки.

В первое время, когда тест-системы имели высокую погрешность, анализы направлялись на подтверждение в Москву. Сейчас необходимость в этом отпала. Лаборатория Роспотребнадзора получила право верифицировать анализы на месте. Это значительно увеличило скорость обработки. Вместе с этим, в связи с увеличением количества обследуемых, лаборатории минздрава перешли на круглосуточный режим работы, что в свою очередь увеличило потребность в тест-системах.

В среду, 29 апреля, в лаборатории консультативно-диагностического центра сформировался дефицит тест-систем для проведения диагностики. По дополнительной заявке учреждения 1 мая лаборатории предоставили дополнительные тест-системы. Работа в максимально возможном объеме восстановлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU