Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 88

1 Май 2020 2020-05-01T16:04:22+03:00

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по возрасту заболевших

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по возрасту заболевших. Напомним, что в регионе с подтвержденным (923) и условно подтвержденным (98) диагнозом COVID-19 числятся 1021 человек.

Наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе от 18 до 45 лет – 380 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом возросло до 88 (днем ранее было 82).

СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 380 человек;

от 46 до 64 лет – 324 человека;

от 65 до 80 лет – 109 человек;

старше 80 лет – 22 человека;

дети – 88 человек (двое по 9 месяцев; девятеро по 1 году; четверо по 2 года; четверо по 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; десятеро по 8 лет; шестеро по 9 лет; четверо по 10 лет; шестеро по 11 лет; семеро по 12; шестеро по 13 лет; семеро по 14; пятеро по 15 лет; четверо по 16 и шестеро по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 38 человек;

от 46 до 64 лет – 35 человек;

от 65 до 80 лет – 13 человек;

старше 80 лет – 6 человек;

дети – 6 человек (один годик; 6; 9; 14, двое по 15 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU