В Шиловском районе в ДТП погибла московская автоледи
В четверг, 30 апреля, примерно в 20.15 в шиловском районе на автодороге Шилово – Касимов произошло смертельное ДТП. 59-летняя москвичка, управляя автомобилем ВАЗ-2111, по предварительной информации, двигалась со стороны райцентра Шилово и врезалась в иномарку Audi A4. Второй машиной управлял 26-летний рязанец.
В результате ДТП 59-летняя женщина погибла, двое ее пассажиров (40-летняя женщина и 7-сетний мальчик) госпитализированы. Водителю иномарки также потребовалась медицинская помощь.
По факту аварии проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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