2020-05-01T14:47:38+03:00
Происшествия

В Шиловском районе в ДТП погибла московская автоледи

ВАЗ-2111 столкнулся с иномаркой Audi A4
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 30 апреля, примерно в 20.15 в шиловском районе на автодороге Шилово – Касимов произошло смертельное ДТП. 59-летняя москвичка, управляя автомобилем ВАЗ-2111, по предварительной информации, двигалась со стороны райцентра Шилово и врезалась в иномарку Audi A4. Второй машиной управлял 26-летний рязанец.

В результате ДТП 59-летняя женщина погибла, двое ее пассажиров (40-летняя женщина и 7-сетний мальчик) госпитализированы. Водителю иномарки также потребовалась медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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