Коронавирус добрался до Окского заповедника

1 Май 2020 2020-05-01T14:31:11+03:00

В поселке Брыкин Бор выявлен первый случай COVID-19

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Днем 1 мая оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области представила свежие данные по населенным пунктам региона, где зарегистрированы случаи заболевания.

Напомним, что на настоящее время в регионе зарегистрирован 1021 подтвержденный и условно подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.

Лидером предсказуемо является Рязань – здесь выявлено 557 случаев. В тройку лидеров входят также Рязанский и Скопинский районы. В некоторых населенных пунктах COVID-19 зарегистрирован впервые – к примеру, в поселке Брыкин Бор Окского заповедника (один случай).

Статистика:

- Рязань - 557 человек;

- Рязанский район – 89 (Заокское-30, Учхоз Стенькино- 12, Тюшево-11, Подвязье-4, Дядьково-4, Рожок-4, Абрютино-3, Мурмино-3, Зименки-2, Заборье-2, Насурово-2, Поляны-2, по одному человеку в Алтухово, Богданово, Дмитриевке, Варских, Высоком, Секиотово, Ульяновке, Шумаши, Ялтуново и Ходынинских двориках);

- Скопинский район – 39 (Павелец – 14, Ильинка – 7, Побединка-4, Горлово-2, Клекотки – 2, Отрада-2, Березняги-1, Делехово-1, Нагиши – 1, Новиково-1, Шелемишево — 1, Петрушино-1, Успенское-1);

- Михайлов – 35;

- Новомичуринск – 31;

- Михайловский район – 22 (Октябрьский – 7, Стрелецкие выселки – 4, Березово-1, Виленка-1, Иваньково-1, Ижеславль-1, Козловка-1, Красное-1, Первомайский – 1, Печерники-1, Покровское-1, Фирюлевка-1, Киндяково-1);

- Рыбновский район – 22 (Глебково-4, Горяйново – 3, Высокое-3, Старолетово-2, Новоселки-2, Житово-1, Завод Ветзоотехника-1, Зубово-1, Старое Батурино – 1, Костино-1, Пощупово-1, Перекаль-1);

- Скопин – 21;

- Рыбное – 17;

- Клепиковский район – 16 (Аверкиево-5, Криуша-2, Тума-2, Алексеево-1, Егорово-1, Кондаково-1, Натальино-1, Первушкино-1, Хараблино-1,Молькино-1);

- Сараевский район - 16 (Красный Озерок -7, Мордово-2, Сысои-2, Алексеевка -1, Бычки-1, Кривское -1, Красная Вершина-1, Новый Хутор-1);

- Сасово – 14;

- Касимов – 13;

- Спасск-Рязанский – 11;

- Сасовском районе – 10 (Сотницыно-2, Раково-2, Фроловское-2, по 1 человеку в Алешино, Гавриловском, Кузьминках и Молодежном);

- Шацкий район – 10 (Казачья Слобода-6, Лесное Конобеево-1, Высокое-1, Новочернеево-1, Печина-1);

- Захаровский район – 9 (Безлычное-3, Смена-3, Поливаново -1, Плахино-1, Пупкино-1);

- Касимовский район – 9 (Телебукино-2, Подлипки-2 Клетино-2, Щербатовка-2, Малеево-1);

- Ряжске – 9;

- Шацк – 9;

- Спасский район –7 (Павловка-2, Сушки-2, Брыкин Бор-1, Ижевское-1, Троица-1);

- Шилово – 7;

- Пронск – 6;

- Ряжский район – 5 (Петрово-2, Шереметьево-2, Дегтяное-1);

- Сараи — 5;

- Шиловский район — 5 (Лесной-4, Аделино-1);

- Милославское – 4;

- Чучково – 4;

- Чучковский район (Мелихово) – 3;

- Милославский район – 2 (Бугровка-1, Чернава-1);

- Пронский район – 2 (Б.Погореловка-1, Маклаково-1);

- Путятинский район – 2 (Глебово-1, Строевское-1);

- Спас-Клепики – 2,

- Александро-Невский – 1;

- Александро-Невский район (Боровок) – 1;

- Ермишь – 1;

- Захарово – 1;

- Кораблино – 1;

- Кораблинский район (Кипчаково) – 1;

- Сапожок – 1;

- Ухоловкий район (Поляки) – 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU