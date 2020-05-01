Коронавирус добрался до Окского заповедника
Днем 1 мая оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области представила свежие данные по населенным пунктам региона, где зарегистрированы случаи заболевания.
Напомним, что на настоящее время в регионе зарегистрирован 1021 подтвержденный и условно подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.
Лидером предсказуемо является Рязань – здесь выявлено 557 случаев. В тройку лидеров входят также Рязанский и Скопинский районы. В некоторых населенных пунктах COVID-19 зарегистрирован впервые – к примеру, в поселке Брыкин Бор Окского заповедника (один случай).
Статистика:
- Рязань - 557 человек;
- Рязанский район – 89 (Заокское-30, Учхоз Стенькино- 12, Тюшево-11, Подвязье-4, Дядьково-4, Рожок-4, Абрютино-3, Мурмино-3, Зименки-2, Заборье-2, Насурово-2, Поляны-2, по одному человеку в Алтухово, Богданово, Дмитриевке, Варских, Высоком, Секиотово, Ульяновке, Шумаши, Ялтуново и Ходынинских двориках);
- Скопинский район – 39 (Павелец – 14, Ильинка – 7, Побединка-4, Горлово-2, Клекотки – 2, Отрада-2, Березняги-1, Делехово-1, Нагиши – 1, Новиково-1, Шелемишево — 1, Петрушино-1, Успенское-1);
- Михайлов – 35;
- Новомичуринск – 31;
- Михайловский район – 22 (Октябрьский – 7, Стрелецкие выселки – 4, Березово-1, Виленка-1, Иваньково-1, Ижеславль-1, Козловка-1, Красное-1, Первомайский – 1, Печерники-1, Покровское-1, Фирюлевка-1, Киндяково-1);
- Рыбновский район – 22 (Глебково-4, Горяйново – 3, Высокое-3, Старолетово-2, Новоселки-2, Житово-1, Завод Ветзоотехника-1, Зубово-1, Старое Батурино – 1, Костино-1, Пощупово-1, Перекаль-1);
- Скопин – 21;
- Рыбное – 17;
- Клепиковский район – 16 (Аверкиево-5, Криуша-2, Тума-2, Алексеево-1, Егорово-1, Кондаково-1, Натальино-1, Первушкино-1, Хараблино-1,Молькино-1);
- Сараевский район - 16 (Красный Озерок -7, Мордово-2, Сысои-2, Алексеевка -1, Бычки-1, Кривское -1, Красная Вершина-1, Новый Хутор-1);
- Сасово – 14;
- Касимов – 13;
- Спасск-Рязанский – 11;
- Сасовском районе – 10 (Сотницыно-2, Раково-2, Фроловское-2, по 1 человеку в Алешино, Гавриловском, Кузьминках и Молодежном);
- Шацкий район – 10 (Казачья Слобода-6, Лесное Конобеево-1, Высокое-1, Новочернеево-1, Печина-1);
- Захаровский район – 9 (Безлычное-3, Смена-3, Поливаново -1, Плахино-1, Пупкино-1);
- Касимовский район – 9 (Телебукино-2, Подлипки-2 Клетино-2, Щербатовка-2, Малеево-1);
- Ряжске – 9;
- Шацк – 9;
- Спасский район –7 (Павловка-2, Сушки-2, Брыкин Бор-1, Ижевское-1, Троица-1);
- Шилово – 7;
- Пронск – 6;
- Ряжский район – 5 (Петрово-2, Шереметьево-2, Дегтяное-1);
- Сараи — 5;
- Шиловский район — 5 (Лесной-4, Аделино-1);
- Милославское – 4;
- Чучково – 4;
- Чучковский район (Мелихово) – 3;
- Милославский район – 2 (Бугровка-1, Чернава-1);
- Пронский район – 2 (Б.Погореловка-1, Маклаково-1);
- Путятинский район – 2 (Глебово-1, Строевское-1);
- Спас-Клепики – 2,
- Александро-Невский – 1;
- Александро-Невский район (Боровок) – 1;
- Ермишь – 1;
- Захарово – 1;
- Кораблино – 1;
- Кораблинский район (Кипчаково) – 1;
- Сапожок – 1;
- Ухоловкий район (Поляки) – 1.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани: количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев превысило 1000
Выявлены 43 новых человека с COVID-19, еще 98 – сдали положительно первый тест (подробности).
В Окском заповеднике зубрица преподнесла приятный сюрприз
В ходе конкурса, проведенного Всемирным фондом природы, уже придумали имя малышке (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»