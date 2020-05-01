Под Рязанью грузовик превратил «Жигули» в груду металла

1 Май 2020 2020-05-01T12:57:43+03:00

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В четверг, 30 апреля, примерно в 21.20 в Рязанском районе на автодороге Рязань – Михайлов произошло смертельное ДТП. 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, по предварительной информации, двигался со стороны областного центра и совершил столкновение с фурой Scania. Грузовиком управлял 47-летний житель Рязанской области.

В результате столкновения «Жигули» превратились в груду металла, водитель погиб.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU