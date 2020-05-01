У главы Рязани Юлии Рокотянской умер папа
Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования главе муниципального образования город Рязань, председателю Рязанской городской Думы Юлии Владимировне Рокотянской по поводу ухода из жизни ее отца – Владимира Ивановича Назаркина.
Слова поддержки направили коллеге и депутаты городской Думы.
«Комсомольская правда» также выражает соболезнования Юлии Владимировне и благодарит ее папу за то, что он вырастил и воспитал замечательного человека, который сегодня продолжает работать на благо тысяч рязанцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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