2020-05-01T12:30:38+03:00
Общество

У главы Рязани Юлии Рокотянской умер папа

Слова соболезнования выразил губернатор Николай Любимов и коллеги
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования главе муниципального образования город Рязань, председателю Рязанской городской Думы Юлии Владимировне Рокотянской по поводу ухода из жизни ее отца – Владимира Ивановича Назаркина.

Слова поддержки направили коллеге и депутаты городской Думы.

«Комсомольская правда» также выражает соболезнования Юлии Владимировне и благодарит ее папу за то, что он вырастил и воспитал замечательного человека, который сегодня продолжает работать на благо тысяч рязанцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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