Коронавирус в Рязани: количество подтвержденных и условно подтвержденных случаев превысило 1000

1 Май 2020 2020-05-01T11:35:53+03:00

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В пятницу, 1 мая, оперативная группа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовала новые данные о количестве заболевших в регионе. На 11.00 в регионе заболевание COVID-19 подтверждено у 923 человек (плюс 43 новых случая к 30 апреля).

Также еще 98 человек сдали первый тест положительно, их анализы в настоящее время находятся на подтверждении – в статистике эти люди значатся условно подтвержденными. Таким образом, общее количество случаев (вместе с условно подтвержденными) составляет 1021 человек.

69 человек выздоровело. Пять умерло.

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По словам министра, главное выдержать первые недели мая – они станут решающими (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU