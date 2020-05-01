Коронавирус в Рязани: на 1 мая под наблюдением врачей находится 2260 человек
По информации от опергруппы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 1 мая в регионе под наблюдением врачей находится 2260 человек. 2914 рязанцев медицинское обследование уже прошли – все они здоровы.
Напомним, что в Рязанской области зафиксировано 880 случаев заболевания COVID-19, еще 43 человека сдали первый тест положительно. Поправились и выписаны 69 человек.
Ситуация находится на контроле. Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме.
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По словам министра, главное выдержать первые недели мая – они станут решающими (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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