Добровольцев из Рязани пригласили исследовать иммунитет к коронавирусу

30 Апр 2020 2020-04-30T23:13:42+03:00

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Московская лаборатория «ДНКОМ» приглашает рязанцев, переболевших COVID-19, поучаствовать в исследовании. Ученые и врачи хотят выяснить, как формируется и надолго ли сохраняется иммунитет у людей, которые переболели коронавирусом. Главная задача специалистов – выяснить, может ли человек, переболевший COVID-19, заразиться повторно.

— Люди боятся заразиться повторно, — отметил в интервью «РГ» директор лаборатории Андрей Исаев. — Этим исследованием мы хотим перевести опасения в область научного эксперимента, чтобы получить ответ на вопрос о том, можно ли заболеть коронавирусом дважды.

Для участия в исследовании приглашаются мужчины и женщины в возрасте до 65 лет из Москвы и Московской области, Рязани, Тулы и Курска. Набирать участников будут до 15 мая. Кандидатам предлагают заполнить анкету на сайте лаборатории.

Отобранных добровольцев пригласят в медицинские офисы для бесплатной сдачи сыворотки крови от одного до трех раз.

«Добровольцев распределят по трем основным фокус-группам. В первую войдут те, у которых тест подтвердил наличие коронавируса, либо заболевание было подтверждено с помощью КТ. Во второй группе - добровольцы с отрицательными результатами тестирования на наличие вируса, которые к тому же не болели респираторными инфекциями, ангиной и воспалением легких в течение полугода. В третью группу войдут те люди, у кого тест на вирус был отрицательным, но за последние шесть месяцев они перенесли заболевание с симптомами COVID-19», - говорится в сообщении.

Исследование будет проводиться на протяжении трех месяцев. За это время добровольцы, относящиеся к первой фокус-группе, трижды сдадут биоматериалы для анализа. Результаты помогут определить, как долго в их крови сохраняются и действуют антитела. Если со временем количество антител уменьшится, значит, что иммунитет к вирусу ослабевает или полностью исчезает – следовательно, возможны случаи повторного заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU