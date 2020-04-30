Глава рязанского минздрава: Пик заболеваемости коронавирусом в Рязани не пройден

30 Апр 2020 2020-04-30T21:01:01+03:00

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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий спрогнозировал пик пандемии коронавируса. По мнению чиновника, решающими могут стать две первые недели мая.

— Нужно обязательно выдержать эти две недели. Если это сделать, то можно сказать, что выйдем на усредненное положение к концу мая – началу июня. Прошу всех поберечь себя и своих родных, — цитирует министра «РВ».

Кроме того, как отметил Прилуцкий, режим самоизоляции дает результат, но опасность состоит в том, что у кого-то болезнь протекает бессимптомно, но в это время человек может заразить окружающих, имеющих не такой сильный иммунитет.

— К сожалению, увеличилось число случаев, когда пациенты поступают в больницу в тяжелом состоянии. Установлены 147 аппаратов ИВЛ, еще 60 доставят в ближайшее время, — сказал чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU