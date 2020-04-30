Коммунальная авария: на нескольких улицах Рязани отключили горячую воду
В связи с повреждением на первой тепломагистрали по адресу улица Дзержинского, 67 специалисты РМПТС проводят аварийные работы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
По данным властей, пока непонятен характер повреждения, так же как и сроки окончания ремонтных работ. Об этом власти сообщат дополнительно.
Из-за ремонтных работ горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:
- центральный тепловой пункт (далее ЦТП) ул. Ленинского Комсомола, д. 3 корп. 1 (14 домов);
- ЦТП - ул. Татарская, д. 17 (6 домов);
- ЦТП – ул. Типанова, д. 16 (4 дома);
- ЦТП – ул. Дзержинского, д. 62 корп. 1 (4 дома);
- ЦТП – ул. Дзержинского, д. 59 (2 дома), ул. Дзержинского, д. 27, д. 33, д. 59, д. 59 корп. 1, д. 69, ул. С. Середы, д. 23/27, д. 28, ул. Гагарина, д. 32, ул. Чернобаевская, д. 17.
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ИСТОЧНИК KP.RU