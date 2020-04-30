Коммунальная авария: на нескольких улицах Рязани отключили горячую воду

30 Апр 2020 2020-04-30T18:26:38+03:00

Без водоснабжения остались жители десятков домов. Когда завершатся ремонтные работы, неизвестно

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В связи с повреждением на первой тепломагистрали по адресу улица Дзержинского, 67 специалисты РМПТС проводят аварийные работы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По данным властей, пока непонятен характер повреждения, так же как и сроки окончания ремонтных работ. Об этом власти сообщат дополнительно.

Из-за ремонтных работ горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:

- центральный тепловой пункт (далее ЦТП) ул. Ленинского Комсомола, д. 3 корп. 1 (14 домов);

- ЦТП - ул. Татарская, д. 17 (6 домов);

- ЦТП – ул. Типанова, д. 16 (4 дома);

- ЦТП – ул. Дзержинского, д. 62 корп. 1 (4 дома);

- ЦТП – ул. Дзержинского, д. 59 (2 дома), ул. Дзержинского, д. 27, д. 33, д. 59, д. 59 корп. 1, д. 69, ул. С. Середы, д. 23/27, д. 28, ул. Гагарина, д. 32, ул. Чернобаевская, д. 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU