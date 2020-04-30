30 Апр 2020 2020-04-30T18:02:01+03:00

В Рязани на улице Шереметьевской начали строить детский сад. Фото: администрация Рязани.

Сдать объект власти планируют до конца 2020 года

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В Дашково-Песочне в районе домов №№ 6 и 8 по улице Шереметьевской началось строительство детского сада, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проектную документацию на строительство разработали в 2018 году.

Новый детский сад – это отдельно стоящее трехэтажное здание, предназначенное для пребывания детей от двух до семи лет. Всего сад рассчитан на 290 мест.

Завершить строительство власти планируют до конца 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU