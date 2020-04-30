В Рязани на улице Шереметьевской начали строить детский сад
В Дашково-Песочне в районе домов №№ 6 и 8 по улице Шереметьевской началось строительство детского сада, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проектную документацию на строительство разработали в 2018 году.
Новый детский сад – это отдельно стоящее трехэтажное здание, предназначенное для пребывания детей от двух до семи лет. Всего сад рассчитан на 290 мест.
Завершить строительство власти планируют до конца 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU