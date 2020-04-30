2020-04-30T17:21:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число пациентов с коронавирусом в больницах Рязани резко уменьшилось

В больницах находятся 210 пациентов, тогда как сутками ранее их было 258
Антон КОНОВАЛОВ
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Опергруппа опубликовала последнюю на 30 апреля информацию о состоянии зараженных коронавирусом в Рязанской области. Согласно этим данным, в 15.00 четверга в больницах находились 210 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что это на 48 меньше, чем в 16.00 29 апреля. Притом число зараженных (включая тех, чей диагноз на подтверждении) за сутки выросло на 43.

В каком состоянии заболевшие:

- удовлетворительное – 71;

- средней тяжести – 126

- тяжелое – 13, из них четыре пациента – 58, 65, 69 и 83 лет – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В опергруппе «Комсомолке» пояснили, что за сутки умер один человек – 70-летний мужчина. Некоторые пациенты могли быть переведены на домашний карантин, если они переносят болезнь в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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