В рязанском Сбербанке выдали первый кредит в рамках государственной поддержки ипотечного кредитования

30 Апр 2020 2020-04-30T16:08:44+03:00

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В Рязанском отделении Сбербанка выдан кредит на сумму 1 000 000 рублей сроком на 7 лет для покупки квартиры в жилом квартале Семчино города Рязани ЖК Видный, одного из крупнейших застройщиков ГК Единство.

Это первый кредит в рамках программы «Государственной поддержки 2020». Кредит был выдан с использованием сервиса электронной регистрации Сбербанка, что позволяет направить документы на регистрацию в Росреестр из офиса банка, экономя время на посещения различных инстанций. Зарегистрированные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью поступят непосредственно на электронную почту клиента и застройщика.

- Нами уделяется большое внимание развитию электронных сервисов подачи документов на регистрацию, поскольку помимо экономии времени и удобства, сейчас эти сервисы защищают жизнь и здоровье наших клиентов, - прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.

Постановление Правительства Российской Федерации, направленное о введении государственной программы льготного кредитования было утверждено 23 апреля.

В рамках данного пакета мер, Правительство субсидирует часть средств по ипотечным кредитам, что позволяет банкам выдавать их по ставке 6,5%.

Кредиты с государственной поддержкой выдаются на приобретение жилья на первичном рынке, поскольку программа призвана привлечь дополнительные денежные ресурсы в реальный сектор экономики и поддержать не только заемщиков, но и строительную отрасль.

Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья от застройщика до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России.

Подать заявку по этой программе можно до 1 ноября (но льготная ставка будет зафиксирована на весь срок кредита).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU