Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T15:57:45+03:00

В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей – последние данные

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По последним данным оперативной группы на 30 апреля регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 923 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 497 человек проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 183 (+6 в сравнении с 29 апреля) случая;

- в Октябрьском районе – 129 (+5) случаев;

- в Железнодорожном районе – 110 (+2);

- в Советском районе – 75 (+3) случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU