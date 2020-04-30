Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом
По последним данным оперативной группы на 30 апреля регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 923 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 497 человек проживают в Рязани.
Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:
- в Московском районе зарегистрировано 183 (+6 в сравнении с 29 апреля) случая;
- в Октябрьском районе – 129 (+5) случаев;
- в Железнодорожном районе – 110 (+2);
- в Советском районе – 75 (+3) случаев заражения.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 30 апреля
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 30 апреля 2020 года (информация обновляется).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU