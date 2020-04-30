30 Апр 2020 2020-04-30T15:21:44+03:00

Появились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 30 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

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По последним данным на 30 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус в Рязани и области зарегистрированы 923 человека. Опергруппа сообщила о ситуации с инфицированными в районах области.

Согласно последним данным, резко возросло количество заболевших в Рязанском районе (+17 в сравнении с 29 апреля). Это больше, чем в Рязани (+16). Такой прирост инфицированных произошел за счет села Тюшево, где зарегистрировали сразу девять больных.

Выросло количество зараженных коронавирусом и в Рыбном (+6 человек). Теперь в городке под Рязанью 17 больных (смотрим полную статистику: в каких еще районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом).

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ИСТОЧНИК KP.RU