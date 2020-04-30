Появились данные по зараженным коронавирусом в районах Рязанской области на 30 апреля
По последним данным на 30 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус в Рязани и области зарегистрированы 923 человека. Опергруппа сообщила о ситуации с инфицированными в районах области.
Согласно последним данным, резко возросло количество заболевших в Рязанском районе (+17 в сравнении с 29 апреля). Это больше, чем в Рязани (+16). Такой прирост инфицированных произошел за счет села Тюшево, где зарегистрировали сразу девять больных.
Выросло количество зараженных коронавирусом и в Рыбном (+6 человек). Теперь в городке под Рязанью 17 больных (смотрим полную статистику: в каких еще районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом).
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ИСТОЧНИК KP.RU