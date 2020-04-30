Рязанцам предложили поменять тарифный план проездных билетов на «Электронный кошелек»

30 Апр 2020 2020-04-30T14:29:43+03:00

Оплата за проезд по новому тарифу принимается во всем общественном транспорте города

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Рязанцы могут поменять тарифный план «Проездной билет» карт «Городская» на «Электронный кошелек» с сохранением действующего УмКА-носителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Для этого необходимо пополнить карты на почте, в банке или Центре оплаты коммунальных платежей. После этого смена тарифного плана произойдет автоматически и далее карта, брелок или браслет УмКА категории «Городская» будет работать как «Электронный кошелек».

ВАЖНО!

Обратный переход с «Электронного кошелька» на «Проездной билет» технически невозможен. «Электронный кошелек», в отличие от «Проездного билета», принимается во всем общественном транспорте Рязани. Единовременно на нем может находиться от одного рубля до 3000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU