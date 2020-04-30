Ни запаха, ни вкуса пищи: врач рассказала о симптомах коронавируса одной из пациенток
Врач госпиталя-обсервации в рязанской больницы №10 рассказала о симптомах коронавируса одной из своих пациенток.
– У молодой женщины симптомы COVID-19 появились на третий день пребывания в госпитале на карантине, – рассказала «Прессе» врач Валентина Кащеева. – У нее была высокая температура, слабость, боль в мышцах. Кроме того, пациентка жаловалась на потерю обоняния и ощущения вкуса пищи. Она говорила, что живет как в вакууме.
Вскоре тест подтвердил наличие у женщины, а позже и у двух ее детей, коронавирусной инфекции. Болезнь у всех троих протекала в легкой форме, поэтому пациентов выписали. Лечение, начатое в госпитале, они продолжили дома.
– Ситуация не совсем обычная, поэтому мы продолжили консультировать семью и после выписки. Давали рекомендации, советы, постоянно проводили опросы о самочувствии. Сейчас дети полностью здоровы. Мать чувствует себя неплохо, к ней постепенно возвращается ощущение вкуса пищи, возможность чувствовать запахи пока не вернулась, – добавила Валентина Кащеева.
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