Из рязанских больниц выписались еще пять человек, перенесших коронавирус
30 апреля из больницы Рязани выписались пять человек, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщает опергруппа.
Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 69 человек, 52 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU