Из рязанских больниц выписались еще пять человек, перенесших коронавирус

30 Апр 2020 2020-04-30T13:06:36+03:00

С начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 69 человек

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30 апреля из больницы Рязани выписались пять человек, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщает опергруппа.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 69 человек, 52 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU