Рязанской «скорой» подарили средства индивидуальной защиты

30 Апр 2020 2020-04-30T12:20:44+03:00

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На станцию скорой медицинской помощи в Рязани доставили комплекты защитных комбинезонов, бахилы, маски, противоаэрозольные фильтры высокой эффективности, специальные очки и экраны, дезинфицирующие средства, жидкий антисептик для рук, сообщает пресс-служба минздрава. Это подарок медикам от благотворительного фонда. Всего в перечне наименований – 17 позиций на общую сумму 472,5 тысячи рублей.

— В период распространения коронавируса крайне важно уберечь от инфекции и пациентов, и сотрудников, — рассказывает главный врач Рязанской станции скорой помощи Игорь Задоя. — На каждый вызов, если известно, что человек уже инифицирован, или относится к группе риска, бригады выезжают полностью экипированными. Средства индивидуальной защиты расходуются быстро. Поэтому для нас так важна благотворительная помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU