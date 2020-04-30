2020-04-30T12:20:44+03:00
Общество

Рязанской «скорой» подарили средства индивидуальной защиты

На станцию скорой медицинской помощи доставили комбинезоны, бахилы, маски, противоаэрозольные фильтры высокой эффективности, специальные очки и другое
Поделиться:
Изменить размер текста:

На станцию скорой медицинской помощи в Рязани доставили комплекты защитных комбинезонов, бахилы, маски, противоаэрозольные фильтры высокой эффективности, специальные очки и экраны, дезинфицирующие средства, жидкий антисептик для рук, сообщает пресс-служба минздрава. Это подарок медикам от благотворительного фонда. Всего в перечне наименований – 17 позиций на общую сумму 472,5 тысячи рублей.

— В период распространения коронавируса крайне важно уберечь от инфекции и пациентов, и сотрудников, — рассказывает главный врач Рязанской станции скорой помощи Игорь Задоя. — На каждый вызов, если известно, что человек уже инифицирован, или относится к группе риска, бригады выезжают полностью экипированными. Средства индивидуальной защиты расходуются быстро. Поэтому для нас так важна благотворительная помощь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: 29 апреля скончался 70-летний мужчина с COVID-19

Окончательную причину смерти установят патологоанатомы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ни запаха, ни вкуса пищи: врач рассказала о симптомах коронавируса одной из пациенток
Из рязанских больниц выписались еще пять человек, перенесших коронавирус
Коронавирусом в Рязани заразились уже 82 ребенка
Рязанской «скорой» подарили средства индивидуальной защиты
Коронавирусом в Рязани 30 апреля заразились еще 40 человек. Всего заболевших – 880
В Рязани 30 апреля на трех улицах отключили воду
Стало известно, как будет в Рязани работать Сбербанк в первые две недели мая
Игрок ЦСКА Константин Кучаев пообщается с рязанцами в прямом эфире
Минздрав об очередном фейке: Рязанские врачи не торгуют диагнозами COVID-19
Губернатор Любимов: В магазинах Рязани необходимо ограничить количество посетителей
Умерла главный внештатный детский инфекционист рязанского минздрава
Коронавирус в Рязани: 29 апреля скончался 70-летний мужчина с COVID-19
Коронавирус в Рязани: губернатор попросил не приезжать в Рязанскую область
Передвижение по QR-коду в Рязани: цифровые пропуска необязательны, но лучше их оформить
Коронавирус в Рязани: в магазинах и в общественном транспорте теперь только в масках
Передвижение по QR-коду в Рязани: если пропуска нет, подойдет паспорт
В Рязани на улице Горького столкнулись Lada и Niva Chevrolet
Коронавирус в Рязани: из 258 госпитализированных 24 находятся в тяжелом состоянии
В Рязани открылась еще одна лаборатория по диагностике COVID-19
В Рязани анонсировали аэрозольную дезинфекцию 30 апреля