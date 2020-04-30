30 Апр 2020 2020-04-30T10:30:37+03:00

В Рязани 30 апреля на трех улицах отключили воду. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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30 апреля в Рязани на нескольких улицах отключили подачу холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В четверг до 16:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Ленинского Комсомола, д. 104, д. 106, д. 108, д. 91, д. 91 корп. 1, д. 93, д. 93 корп. 1, д. 2, д. 3, д. 95, д. 95 корп. 1, д. 97, д. 99;

- ул. Стройкова, д. 88, д. 88 корп. 1, д. 90, д. 92, д. 94/41;

- ул. 10-я Линия, д. 35, д. 37, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 39.

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ИСТОЧНИК KP.RU