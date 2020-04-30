Игрок ЦСКА Константин Кучаев пообщается с рязанцами в прямом эфире
30 апреля полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев пообщается в прямом эфире с рязанцами. Об этом сообщает региональное министерство образования.
Оставлять вопросы футболисту можно уже сейчас в группе минобра, а также непосредственно во время трансляции. Как отмечают организаторы, спортсмен выберет самый лучший вопрос, а победитель получит приз.
Начало прямого эфира в 17:00.
ДОСЬЕ «КП»
Константин Кучаев родился в Рязани. Учился в школе №53, занимался в ДЮСШ ЦСК (Рязань).
В 2012 году попал академию егорьвского «Сатурна», а спустя три года перешел в московский ЦСКА. Входил в юношескую и молодежную сборные России по футболу.
В основном составе ЦСКА с 2017 года.
27 сентября 2017 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов на 90-й минуте забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед».
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ИСТОЧНИК KP.RU