Игрок ЦСКА Константин Кучаев пообщается с рязанцами в прямом эфире

30 Апр 2020 2020-04-30T09:06:04+03:00

За лучший вопрос, который выберет сам футболист, организаторы обещают приз

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30 апреля полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев пообщается в прямом эфире с рязанцами. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Оставлять вопросы футболисту можно уже сейчас в группе минобра, а также непосредственно во время трансляции. Как отмечают организаторы, спортсмен выберет самый лучший вопрос, а победитель получит приз.

Начало прямого эфира в 17:00.

ДОСЬЕ «КП»

Константин Кучаев родился в Рязани. Учился в школе №53, занимался в ДЮСШ ЦСК (Рязань).

В 2012 году попал академию егорьвского «Сатурна», а спустя три года перешел в московский ЦСКА. Входил в юношескую и молодежную сборные России по футболу.

В основном составе ЦСКА с 2017 года.

27 сентября 2017 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов на 90-й минуте забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед».

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ИСТОЧНИК KP.RU