Минздрав об очередном фейке: Рязанские врачи не торгуют диагнозами COVID-19

30 Апр 2020 2020-04-30T06:18:20+03:00

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Чиновники рязанского минздрава опровергли очередной фейк, опубликованный в социальных сетях. Накануне в паблике «Подслушано в Ряжске» появилась информация, что с родственников умершего своей смертью человека врачи просят 50 тысяч рублей для постановки диагноза COVID-19.

«Данная информация не соответствует действительности. Диагноз устанавливается после проведения лабораторных и КТ-исследований. В случае, если установлен положительный диагноз и требуется госпитализация, пациент направляется в специализированную клинику в Рязань. Если человек умер и возникают сомнения в диагнозе, его анализы направляются на дополнительную экспертизу. Следует отметить, что установленный диагноз COVID-19 не влечет за собой каких-либо преференций ни лечебному учреждению, ни родственникам пациента», - говорится в сообщении опергруппы.

Паблик "Подслушано в Ряжске".

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ИСТОЧНИК KP.RU