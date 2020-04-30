2020-04-30T05:29:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Любимов: В магазинах Рязани необходимо ограничить количество посетителей

Согласно распоряжению главы региона, в торговом заведении может находиться один человек на 16 квадратных метров торговой площади
Яков РЫКОВ
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Губернатор Любимов: В магазинах Рязани необходимо ограничить количество посетителей.Губернатор Любимов: В магазинах Рязани необходимо ограничить количество посетителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В рязанских магазинах ограничат количество посетителей и покупателей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно документу, в торговом заведении можно находиться из расчета – один человек на 16 кв. метров торговой площади.

«Если торговая площадь составляет менее 16 квадратных метров, администрации магазина необходимо обеспечить нахождение на территории объекта не более одного посетителя», - говорится в сообщении.

Кроме того, магазинам и супермаркетам необходимо разделить потоки покупателей при наличии двух и более входов-выходов, а также «обеспечить преимущественно безналичную форму расчетов с покупателями».

Напомним, ранее губернатор своим распоряжением ввел на территории Рязанской области масочный режим. С 30 апреля все граждане при посещении общественных мест, в том числе – магазинов, обязаны носить маски или респираторы (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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