Губернатор Любимов: В магазинах Рязани необходимо ограничить количество посетителей
В рязанских магазинах ограничат количество посетителей и покупателей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Согласно документу, в торговом заведении можно находиться из расчета – один человек на 16 кв. метров торговой площади.
«Если торговая площадь составляет менее 16 квадратных метров, администрации магазина необходимо обеспечить нахождение на территории объекта не более одного посетителя», - говорится в сообщении.
Кроме того, магазинам и супермаркетам необходимо разделить потоки покупателей при наличии двух и более входов-выходов, а также «обеспечить преимущественно безналичную форму расчетов с покупателями».
Напомним, ранее губернатор своим распоряжением ввел на территории Рязанской области масочный режим. С 30 апреля все граждане при посещении общественных мест, в том числе – магазинов, обязаны носить маски или респираторы (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU