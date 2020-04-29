Коронавирус в Рязани: губернатор попросил не приезжать в Рязанскую область

29 Апр 2020 2020-04-29T21:22:46+03:00

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29 апреля, губернатор Николай Любимов направил телеграммы своим коллегам по соседним регионам с тем, чтобы те в свою очередь призвали жителей воздержаться от поездок в Рязанскую область.

В телеграммах говорится:

- Прошу Вас обратиться к жителям Вашего региона, с просьбой воздержаться от поездок на территорию Рязанской области, а также обратить их внимание на то, что в связи с введением ограничительных мероприятий все приезжающие в Рязанскую область должны соблюдать режим самоизоляции на 14 дней. Благодарю за понимание и содействие в сдерживании распространения инфекции.

Опергруппа по борьбе с коронавирусной инфекцией в Рязанской области сообщает, что на 29 апреля в наш регион приехало 40 425 граждан из других регионов и других государств. 27 апреля таковых было 39 658 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU