2020-04-29T21:22:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: губернатор попросил не приезжать в Рязанскую область

Всех, кто все-таки решится на визит, ждет режим 14-днейной самоизоляции
Роман ДОРОФЕЕВ
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29 апреля, губернатор Николай Любимов направил телеграммы своим коллегам по соседним регионам с тем, чтобы те в свою очередь призвали жителей воздержаться от поездок в Рязанскую область.

В телеграммах говорится:

- Прошу Вас обратиться к жителям Вашего региона, с просьбой воздержаться от поездок на территорию Рязанской области, а также обратить их внимание на то, что в связи с введением ограничительных мероприятий все приезжающие в Рязанскую область должны соблюдать режим самоизоляции на 14 дней. Благодарю за понимание и содействие в сдерживании распространения инфекции.

Опергруппа по борьбе с коронавирусной инфекцией в Рязанской области сообщает, что на 29 апреля в наш регион приехало 40 425 граждан из других регионов и других государств. 27 апреля таковых было 39 658 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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