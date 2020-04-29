Коронавирус в Рязани: губернатор попросил не приезжать в Рязанскую область
29 апреля, губернатор Николай Любимов направил телеграммы своим коллегам по соседним регионам с тем, чтобы те в свою очередь призвали жителей воздержаться от поездок в Рязанскую область.
В телеграммах говорится:
- Прошу Вас обратиться к жителям Вашего региона, с просьбой воздержаться от поездок на территорию Рязанской области, а также обратить их внимание на то, что в связи с введением ограничительных мероприятий все приезжающие в Рязанскую область должны соблюдать режим самоизоляции на 14 дней. Благодарю за понимание и содействие в сдерживании распространения инфекции.
Опергруппа по борьбе с коронавирусной инфекцией в Рязанской области сообщает, что на 29 апреля в наш регион приехало 40 425 граждан из других регионов и других государств. 27 апреля таковых было 39 658 человек.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Передвижение по QR-коду в Рязани: цифровые пропуска необязательны, но лучше их оформить
Оперативная группа регионального правительства разъяснила некоторые моменты с введением системы электронных пропусков (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»