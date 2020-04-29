В Рязани на улице Горького столкнулись Lada и Niva Chevrolet
В среду, 29 апреля, около пяти часов вечера на перекрестке улиц Горького и Кудрявцева столкнулись ВАЗ-2110 и Niva Chevrolet. Автомобили получили механические повреждения. Степень вины случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД, работающие на месте автоаварии.
Водители транспортных средств не пострадали.
Напомним, что днем ранее в Рязанской области произошло смертельное ДТП – в Касимовском районе «Газель» столкнулась с седельным тягачом International. Погиб 49-летний водитель отечественного грузовичка.
Фото с места ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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