В Рязани на улице Горького столкнулись Lada и Niva Chevrolet

29 Апр 2020 2020-04-29T18:38:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 апреля, около пяти часов вечера на перекрестке улиц Горького и Кудрявцева столкнулись ВАЗ-2110 и Niva Chevrolet. Автомобили получили механические повреждения. Степень вины случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД, работающие на месте автоаварии.

Водители транспортных средств не пострадали.

Напомним, что днем ранее в Рязанской области произошло смертельное ДТП – в Касимовском районе «Газель» столкнулась с седельным тягачом International. Погиб 49-летний водитель отечественного грузовичка.

Фото с места ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU