2020-04-29T16:32:33+03:00
Недвижимость

VELLCOM предоставляет повышенные гарантии на новый дом

Многоквартирные дома от VELLCOM group соответствуют всем техническим нормам и градостроительным регламентам РФ
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Фото: VELLCOM group .Фото: VELLCOM group .
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Покупка жилья в новостройке – событие, как правило, долгожданное. Особенно приятно, когда при строительстве дома применены инновационные технологии, качественные материалы и системы безопасности от ведущих мировых производителей. В процессе эксплуатации, возникают ситуации, которые доставляют владельцу квартиры неудобства: выявляются конструктивные недостатки или иные дефекты. Приемка квартиры, в которой вам жить - ответственное мероприятие! В связи с этим необходимо знать свои права на гарантийный ремонт от застройщика.

Строительные недоделки проще и правильнее всего выявлять при приемке квартиры: внимательно осмотреть все стены, конструкции, окна, двери, батареи, трубы. Управляющая компания выступает посредником при урегулировании всех проблем, которые могут возникнуть в доме в течение гарантийного срока его эксплуатации. Если причина аварии не затрагивает гарантийные обязательства застройщика, то она устраняется силами управляющей компании. Профессиональное управление многоквартирным домом – это целый ряд, связанных между собой мероприятий, позволяющих собственнику жилья абсолютно спокойно проживать на своей территории. Поэтому главной целью департамента эксплуатации недвижимости холдинга VELLCOM group является честная и качественная работа на получение достойного результата.

В нашем городе уже не мало было случаев «бракованных новостроек». Люди покупают квартиры в симпатичном с виду доме, но вскоре этот «пряничный домик» начинает разваливаться. Проявляются последствия халатности застройщиков. Ведь главной причиной проблем в новостройках является спешка строителей, стремящихся на всём экономить. Например, застройщик может плохо провести геологическое обследование недр под будущим домом и не проработать инженерный план строительства. Результат — грунт будет сильно усаживаться, приводя к образованию трещин в здании. Чаще всего срок гарантийных обязательств у застройщиков Рязани 5 лет, в течение которых недобросовестные компании обычно уклоняются любыми способами от решения проблем.

Чтобы избежать всех неудобств с дальнейшей эксплуатацией объектов недвижимости, рекомендуется покупать жилье у добросовестных и проверенных временем застройщиков. В VELLCOM DOMах устанавливается увеличенная продолжительность гарантийных обязательств. Многоквартирные дома от VELLCOM group соответствуют всем техническим нормам и градостроительным регламентам РФ. После сдачи дома в эксплуатацию, холдинг предоставляет повышенную гарантию на конструктив здания – 15 лет.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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