29 Апр 2020 2020-04-29T15:47:54+03:00

Под Рязанью ремонтируют дорогу за 18 млн рублей к поселку Новоселки. Фото: минтранс Рязанской области.

Все работы подрядчики планируют завершить к лету этого года

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На дороге к поселку Новоселки Рязанского района начали укладывать верхний слой покрытия, сообщает региональный минтранс. Работы к поселку от автодороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово - Гавердово начались в начале апреля.

За три недели подрядчики отфрезеровали старое покрытие на участке протяженностью 2,2 км, выровняли слой, укрепили обочины щебнем и приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона.

Дорога находилась в предаварийном состоянии, и является единственным подъездом к поселку, в котором живет около тысячи человек.

К лету рабочие планируют завершить укладку верхнего слоя покрытия, нанести разметку, установить новые дорожные знаки и три остановочных павильона.

Общая стоимость ремонта составила около 18 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU