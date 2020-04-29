Под Рязанью ремонтируют дорогу за 18 млн рублей к поселку Новоселки
На дороге к поселку Новоселки Рязанского района начали укладывать верхний слой покрытия, сообщает региональный минтранс. Работы к поселку от автодороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово - Гавердово начались в начале апреля.
За три недели подрядчики отфрезеровали старое покрытие на участке протяженностью 2,2 км, выровняли слой, укрепили обочины щебнем и приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона.
Дорога находилась в предаварийном состоянии, и является единственным подъездом к поселку, в котором живет около тысячи человек.
К лету рабочие планируют завершить укладку верхнего слоя покрытия, нанести разметку, установить новые дорожные знаки и три остановочных павильона.
Общая стоимость ремонта составила около 18 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU