В Рязани закрыли сквозной проезд по улице Гоголя
Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с 29 апреля по 15 мая будет перекрыто движение у дома №1 по улице Гоголя. Здесь проводятся работы по устройству наружных сетей водоотведения. Объехать участок можно по параллельным улицам Чернышевского и Островского.
На месте проведения работ установлены соответствующие дорожные знаки.
Администрация Рязани просит учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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