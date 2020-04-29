В Рязани закрыли сквозной проезд по улице Гоголя

29 Апр 2020 2020-04-29T13:47:49+03:00

На участке у дома №1 будут обустраивать сети водоотведения

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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с 29 апреля по 15 мая будет перекрыто движение у дома №1 по улице Гоголя. Здесь проводятся работы по устройству наружных сетей водоотведения. Объехать участок можно по параллельным улицам Чернышевского и Островского.

На месте проведения работ установлены соответствующие дорожные знаки.

Администрация Рязани просит учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU