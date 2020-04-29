2020-04-29T13:09:19+03:00
Происшествия

В Шиловском районе мордовская легковушка «догнала» фуру

При этом пострадали люди, но обошлось без летального исхода
Иван АНТОНОВ
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Легковушка выглядит после столкновения с фурой непрезентабельно. Но люди из нее живы. Фото пресс-службы ГИБДД.Легковушка выглядит после столкновения с фурой непрезентабельно. Но люди из нее живы. Фото пресс-службы ГИБДД.
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Третий раз кряду в сводках фигурируют большегрузные автомобили. На этот раз, примерно в 15:30 28 апреля в Шиловском районе на 293 километре автодороги М5 «Урал» случилось ДТП с участием «Scania» с полуприцепом.

19-летний житель Мордовии на автомобиле «Lada Priora», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» фуру, двигавшуюся в попутном направлении. Результат для него и его 22-летнего попутчика плачевный, но, в отличие от ДТП в Касимовском районе – не смертельный.

Отметим, что за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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