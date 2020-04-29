Участники праймериз «Единой России» откликнулись на обращение волонтеров

29 Апр 2020 2020-04-29T13:01:16+03:00

Аркадий Фомин и Юрий Паладийчук передали 7 тысяч средств индивидуальной защиты в Путятинский и Шиловский районы

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В конце марта в Рязани открылся волонтерский центр «Единой России». Активное участие в оказании помощи жителям региона, социальным учреждениям принимают члены партии, сторонники, молодогвардейцы, депутаты всех уровней и участники предварительного голосования.

28 апреля кандидаты праймериз – лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин и директор компании «Стройсервис» Юрий Паладийчук передали более 7 тысяч масок, дезсредств, плащей в Путятинский и Шиловский район. Средства индивидуальной защиты получили работники сфер здравоохранения, ЖКХ, социальной службы, сотрудники полиции и добровольцы. Обращение с просьбой о помощи поступило в местные волонтерские центры «Единой России».

«Коронавирус не отступает. Все силы направлены на борьбу с новой инфекцией. На передовой – врачи, медсестры, фельдшеры, социальные работники, волонтеры, все те, кто по своему призванию помогает людям. Но важно, чтобы помощь была безопасной», – отметил Аркадий Фомин.

Участники предварительного голосования подчеркнули, что помощь в обеспечении сотрудников соцзащиты, медицинских учреждений, органов правопорядка и других служб средствами защиты будет продолжена.

Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса работает на базе региональной общественной приемной партии.

Телефон горячей линии - 8-800-222-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU