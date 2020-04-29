Коронавирус в Рязани: горожане попали в очередную автобусную давку
С 27 апреля автобусы и троллейбусы в Рязани перешли на интервальный график движения: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. С этого момента в сети появились как минимум две резонансные публикации о возникающей в общественном транспорте давке: сначала в троллейбусе №1, а теперь и в автобусе №13 (по крайней мере, так обозначил место съемки автор).
Автобус в Рязани во время пандемии коронавируса.
На видео показан салон, битком заполненный пассажирами, несмотря на объявленный режим всеобщей самоизоляции. Сам факт не удивителен, ведь многие люди продолжают работать, обеспечивая себя и семьи. Только вот пандемия коронавируса, когда врачи говорят о необходимости минимизировать социальные контакты и соблюдать дистанцию, - не лучшее время для «часа пик».
Реальность такова, что транспорт с улиц исчезает, а объективная потребность в нем – нет. Однако пока связь между опасными с эпидемиологической точки зрения ситуациями и новыми ограничениями власти не признают.
ИСТОЧНИК KP.RU