Коронавирус в Рязани: горожане попали в очередную автобусную давку

29 Апр 2020 2020-04-29T11:58:22+03:00

На этот раз опасные с точки зрения распространения инфекции создались в автобусе №13

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С 27 апреля автобусы и троллейбусы в Рязани перешли на интервальный график движения: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. С этого момента в сети появились как минимум две резонансные публикации о возникающей в общественном транспорте давке: сначала в троллейбусе №1, а теперь и в автобусе №13 (по крайней мере, так обозначил место съемки автор).

Автобус в Рязани во время пандемии коронавируса.

На видео показан салон, битком заполненный пассажирами, несмотря на объявленный режим всеобщей самоизоляции. Сам факт не удивителен, ведь многие люди продолжают работать, обеспечивая себя и семьи. Только вот пандемия коронавируса, когда врачи говорят о необходимости минимизировать социальные контакты и соблюдать дистанцию, - не лучшее время для «часа пик».

Реальность такова, что транспорт с улиц исчезает, а объективная потребность в нем – нет. Однако пока связь между опасными с эпидемиологической точки зрения ситуациями и новыми ограничениями власти не признают.

ИСТОЧНИК KP.RU