Официально: рязанские школьники будут учиться 6, 7 и 8 мая
Школьники Рязани и Рязанской области продолжат учиться 6, 7 и 8 мая, сообщает региональное министерство образования.
«Они [школьники] продолжат образовательный процесс с использованием дистанционных технологий для обеспечения полного освоения образовательных программ в рамках 2019-2020 учебного года», - говорится в сообщении минобра.
Напомним, рязанские школьники учатся дистанционно с 7 апреля, несмотря на то, что у многих детей нет гаджетов. В первую очередь это касается детей из многодетных семей (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU