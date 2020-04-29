2020-04-29T11:51:55+03:00
Общество

Официально: рязанские школьники будут учиться 6, 7 и 8 мая

Учеба на весенние праздники продолжится дистанционно
Яков РЫКОВ
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Официально: рязанские школьники будут учиться 6, 7 и 8 мая.Официально: рязанские школьники будут учиться 6, 7 и 8 мая.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Школьники Рязани и Рязанской области продолжат учиться 6, 7 и 8 мая, сообщает региональное министерство образования.

«Они [школьники] продолжат образовательный процесс с использованием дистанционных технологий для обеспечения полного освоения образовательных программ в рамках 2019-2020 учебного года», - говорится в сообщении минобра.

Напомним, рязанские школьники учатся дистанционно с 7 апреля, несмотря на то, что у многих детей нет гаджетов. В первую очередь это касается детей из многодетных семей (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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